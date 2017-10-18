غوارديولا: نابولي أقوى فريق واجهته !

أبدى المدرب الاسباني بيب غوارديولا رضاه عن فوز لفريقه مانشستر سيتي على نابولي 2-1، مؤكداً أن الفريق الايطالي من أفضل الفرق التي واجهها في مسيرته إن لم يكن الأفضل.

وقال غوارديولا بعد المباراة: “كانت مباراة رائعة، مذهلة، بين فريقين تجمعهما أفكار مماثلة، ويلعبان دائماً نحو الهجوم، نابولي أحد أفضل الفرق التي واجهتها في مسيرتي، أو ربما الأفضل، لو لم تكن هجوميا ومعك الكرة بالتأكيد، فلا يمكنك النجاة أمامهم”.

وحقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة بتسع نقاط بعد الفوز على نابولي.

وقال غوارديولا: “الحصول على تسع نقاط في ثلاث مباريات شيء مهم للغاية، وبخاصة في مجموعة صعبة كهذه، الآن لا يمكننا أن نستريح وما علينا فعله هو الذهاب للملعب المقبل ومحاولة الفوز بالمباراة”.

ويتصدر فريق غوارديولا أيضاً البريميير ليغ بعد سبع انتصارات وتعادل في ثماني جولات، وحقق 10 انتصارات متتالية في كل المسابقات.

وأضاف المدرب الإسباني: “أنا سعيد بالعشر انتصارات متتالية، وبخاصة لأننا لعبنا ضد فرق كبرى، مثل نابولي اليوم، وتشيلسي، وشاختار دونتسك، قلت في المؤتمر الصحافي نابولي فريق استثنائي وأنا سعيد جداً جداً بلاعبي”.

وأعلن بيب غوارديولا عقب المباراة أن “الوقت مناسب لإهداء الفوز إلى جوردي سانشيز وجوردي كويشارت القياديين الكتالونيين المحبوسين بتهمة التحريض”.

وقال المدرب الكاتالوني: “إنه وقت جيد لإهداء هذا الفوز لهما، ليس ثمة وطنية أعظم من الأفكار، لطالما عملت حركتا (أومنيوم) و(إيه إن سي) بوطنية عند عرض أفكارهم، التي نحبها”.

وتابع المدرب الإسباني: “الوضع حالياً على ما هو عليه، ربما يخرجان قريباً جداً”.

وكانت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية كارمن لاميلا أمرت الإثنين بإرسال جوردي سانشيز وجوردي كويشارت إلى السجن دون كفالة بتهمة التحريض.

واتهمت القاضية القياديين بـالتحريض على الحصار الذي تعرض له عدد من عناصر قوات الحرس المدني الإسباني الذين ظلوا عالقين طيلة 24 ساعة بمبنى هيئة الاقتصاد الكاتالونية في حملة مداهمة في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي لمنع تجهيزات الاستفتاء غير القانوني على استقلال إقليم كاتالونيا.