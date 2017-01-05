غوارديولا يتذوق طعم كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة

بينما يشهد الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دائماً العديد من الأسماء غير المألوفة فإنهم هذه الأيام يلعبون في المعتاد للأندية الكبيرة أيضاً.

ومن المتوقع أن يصل مدربو أندية الدوري الممتاز لأبعد مدى في تشكيلاتهم من أجل إشراك لاعبين صاعدين أو آخرين من الصف الثاني مع تحول الفترة الأكثر إثارة في الموسم إلى 4 أيام مزدحمة إذ تقتصر دائماً المفاجآت على التشكيلات الأساسية.

وستكون المواجهة الأولى بين وست هام يونايتد ومانشستر سيتي الذي سيتعرف مدربه بيب غوارديولا على مسابقة الكأس الإنجليزية الشهيرة غداً الجمعة.

وكان مزاج المدرب الإسباني حاداً بعد فوز سيتي 2-1 على بيرنلي الإثنين الماضي، وأشار عابساً إلى أن نهاية مسيرته التدريبية تقترب وهو ما سيضفي تركيزاً على حالته بعد مباراة الجمعة يماثل الاهتمام بالنتيجة.

ومع استمرار سيتي في سباق المنافسة على لقب الدوري وتأهله لأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال فمن المتوقع أن يجري غوارديولا تغييرات كبيرة ضد منافس يمتلك تاريخاً طويلاً في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم الشمل أمر معتاد في هذه المرحلة من المسابقة وسيعود ياب ستام مدرب ريدينغ (إلى مانشستر يونايتد) وسام ألاردايس مدرب كريستال بالاس (إلى بولتون واندرارز) ومارتن الين مدرب إيستلي (إلى برنتفورد) إلى أندية لديهم بها صلات قوية.

وسيعود ستام لأول مرة في مباراة رسمية إلى النادي بعد 16 عاماً من إبلاغه عن طريق المدرب أليكس فيرغسون في محطة وقود بأن مسيرته في إستاد أولد ترافورد انتهت وهي نهاية قاسية حتى بمقاييس كرة القدم.

وقال ستام مدرب ريدينغ الذي يحتل فريقه المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي: “ستكون أجواء رائعة لكن الآن نحن بحاجة لأن نفعل شيئاً ضدهم أيضاً”.

وأضاف: “يحب المرء دائماً تحقيق نتائج.. رغم أننا نتحلى بالواقعية بشأن الجودة التي يمتلكونها”.