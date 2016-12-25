غوارديولا يحتفل مع لاعبي سيتي في مطعم إسباني

دعا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني غوسيب جوارديولا، أعضاء فريقه على العشاء في عشية عيد الميلاد، في مطعم تقليدي إسباني ببريطانيا.

واحتفل غوارديولا بعشية عيد الميلاد مع مجموعة كبيرة من نجوم الفريق الإنجليزي مثل الإسبانيين دافيد سيلفا ونوليتو والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والبلجيكي فينسنت كومباني والفرنسي باكاري سانيا، بحسب الصور التي نشرتها صحيفة دايلي ميل، اليوم الأحد، وتظهر لحظة دخولهم مطعم “Tapeo and Wine” الذي يمتلكه لاعب مانشستر يونايتد خوان تابيو وووالده.

وبحسب الصحيفة، تحدث المدرب الكاتالوني على العشاء مع لاعبيه عن الموسم الجاري، وبدايته على رأس الإدارة الفنية للمان سيتي، مذكراً إياهم بالراحة التي لن ينعموا بها خلال فترة أعياد الميلاد.

ويجري الفريق الإنجليزي، اليوم الأحد، جلسة تدريب استعداداً لمواجهة هال سيتي، غداً الإثنين، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسمى بـ”البوكسينج داي”.

يشار إلى أن “البوكسينج داي” هو تقليد يقام في اليوم التالي لأعياد الميلاد، في 26 من ديسمبر (كانون الأول)، وتقام فيه كل مباريات الجولة تقريباً في يوم واحد.

وعن هذا اللقاء، قال غوارديولا في تصريح نقلته صحيفة دايلي ميرور: “هذا أول عام لي هنا والناس يقولون أنه في عيد الميلاد يجب التركيز وقضاء العطلة في المنزل مع الأسرة..

نحن سنعد للمباراة أمام هال وكأن الأمر لا يتعلق بأعياد الميلاد ولا البوكسينج داي”.

ويحل مانشستر سيتي ثالثاً في ترتيب البريميير ليغ بفارق سبع نقاط عن تشيلسي المتصدر، وعقب لقاء هال، سيحل ضيفاً على ليفربول الوصيف (37 نقطة) في الجولة الـ19 من البطولة.