غوارديولا يفاجئ جمهور مانشستر سيتي بعودة أغويرو

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، إن المهاجم سيرجيو أغويرو، الذي تعرض لحادث سير في أغسطس الماضي، تعافى بشكل جيد ولكنه غير جاهز تماماً حتى الآن، مشيراً إلى أنه قد يلعب لدقائق خلال مباراة ستوك سيتي المقبلة.

وتعرض أغويرو لحادث سير في 28 سبتمبر الماضي أثناء تواجده في سيارة أجرة، كانت تنقله إلى مطار أمستردام بعد حضوره لحفل للمغني الكولومبي مالوما.

وأصيب اللاعب بكسر في الضلع وغاب عن مباراة تشيلسي (0-1) بالبريميير ليغ ومواجهتي الأرجنتين أمام بيرو والإكوادور بتصفيات كأس العالم، قبل أن يعود إلى تدريبات الفريق الثلاثاء الماضي عقب فترة شفاء لعدة أيام.

وقال غوارديولا: “تدرب مع الفريق بعد ما حدث وخاضه بشكل جيد للغاية، أتمنى أن يعود في أسرع وقت ممكن، ربما السبت أمام ستوك سيتي، لازال أمامنا جلسة تدريب وسنرى”.

ويتصدر “السيتنزنز” الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، وسيستقبل السبت ستوك سيتي على ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا: “مباراة ستوك ستكون صعبة، إنه فريق جيد ومنظمة دفاعياً، وخطير هجومياً ولديه حارس كبير”.