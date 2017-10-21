غوارديولا يكشف موعد عودة أغويرو لـ مانشستر سيتي

قال المدرب بيب غوارديولا إن مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، أصبح جاهزاً لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بعد 3 أسابيع من تعرضه لكسر في أحد الضلوع في حادث سيارة في أمستردام.

وغاب اللاعب (29 عاماً) عن آخر 3 مباريات لمانشستر سيتي إضافة إلى مباراتين للأرجنتين في تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “بالنسبة للمباراة أمام ستوك كان أغويرو خضع لحصة تدريب واحدة، كان لائقاً قبل مواجهة نابولي وهو جاهز لمباراة الغد، عادة عندما نلعب مباريات دولية اتخذ القرارات في الليلة التي تسبقها أو في اليوم ذاته للوقوف على حالة اللاعبين النهائية”.

وسجل أغويرو 6 أهداف في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم، لكن غوارديولا لم يكشف ما إذا كان اللاعب الأرجنتيني سيبدأ أساسياً على حساب غابرييل جيسوس الذي هز الشباك أيضاً 6 مرات.

وقال المدرب إن القائد فينسن كومباني لم يتعاف بعد من إصابة في ربلة الساق تعرض لها أثناء خوض مباراة مع منتخب بلجيكا أمام جبل طارق في أغسطس.

وسجل سيتي متصدر الدوري 17 هدفاً في آخر 3 مباريات على أرضه من بينها مباراة قدم فيها عرضاً هجومياً كاسحاً ليسحق ستوك سيتي 7-2 مطلع الأسبوع الجاري.