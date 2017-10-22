غيابات بالجملة عن ريال مدريد أمام إيبار

يتواصل غياب النجم الويلزي غاريث بيل عن ريال مدريد، عندما يستضيف اليوم الأحد، إيبار، على ملعبه “سنتياغو برنابيو”، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويفتقد المدير الفني لـ”الملكي”، الفرنسي زين الدين زيدان، إلى جانب بيل، كلاً من كوفازيتش، وكارفاخال، والحارس كيلور نافاس، في الوقت الذي تحوم شكوك حول مشاركة المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن زيدان سيعتمد على تشكيلة مكونة من:

حارس المرمى: كيكو كاسيا

الدفاع: راموس، مارسيلو، ناتشو، حكيمي

الوسط: مودريتش، إيسكو، كاسيميرو، كروس

الهجوم: بنزيما، كريستيانو.