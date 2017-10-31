غيابات ريال مدريد تضع زيدان في ورطة قبل موقعة توتنهام

لم يلحق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والمهاجم الويلزي غاريث بيل، بقائمة ريال مدريد التي تتوجه اليوم الثلاثاء إلى لندن للقاء توتنهام غداً الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، لعدم شفائهما بعد من إصابتيهما، رغم أن الآمال كانت تنعقد في تعافيهما قبل المواجهة المرتقبة.

كما دخل المدافع الفرنسي رافائيل فاران في قائمة المستبعدين لتعرضه مجدداً لإصابة عضلية، لينضم إلى داني كارباخال، وماتيو كوفاسيتش.

ويتوجه الريال إلى لندن للعب للمرة الأولى على ملعب ويمبلي في غياب 5 عناصر رئيسية، آخرها فاران الذي اضطر لعدم استكمال مباراة جيرونا الأخيرة.

بينما ضم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كل من قلب الدفاع خيسوس فاييخو، والمهاجم بورخا مايورال، لقائمة المباراة التي سيتصارع فيها الفريقين على صدارة المجموعة الثامنة، حيث يمتلك كل منهما 7 نقاط من 3 مباريات، بعد تعادلهما في الجولة الماضية 1-1 في مدريد.