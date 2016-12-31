فابيان بارتيز: زيدان يعرف دائماً كيف يصنع الفارق

أكد الحارس الفرنسي السابق فابيان بارتيز أن زميله في المنتخب سابقاً، والمدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يعرف كرة القدم جيداً ودائماً ما كان يصنع الفارق في المواعيد الكبرى، وكان قائداً يدفع الفريق إلى الأمام.

وقال بارتيز، في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “الجميع يتحدث عن النجاح، لكني أنظر للأمر بشكل مختلف، الأمر لا يتعلق بنجاح جاء كهدية من السماء. يجب البحث عن الفرص وعندما تظهر يجب استغلالها. مثل كرويف ومارادونا وبيليه.. زيدان عرف دائماً كيف يصنع الفارق في المواعيد الكبرى”.

وذكر الحارس الدولي السابق أنه في مباراة ودية بين فرنسا وتشيكيا في أغسطس 1994، كان الثنائي احتياطيين قبل أن ينزل زيدان في الدقيقة 63 في أول ظهور له ويحرز هدفين.

وقال في هذا الصدد: “كانت مباراته الأولى مع المنتخب. دخل أرض الملعب ودفع الفريق للأمام في الحال. كان قائداً قبل أي شيء. كان قليل الكلام، لكنه كان يقود الفريق للأمام عندما تكون الكرة بين قدميه، وعبر عن إمكانيات أكبر مع مرور الوقت، وبات أبرز العناصر”.

ويرى بارتيز، الذي اعتزل في نفس العام الذي اعتزل فيه زيدان في 2006، أن مواطنه “يمتلك مقومات رياضي الصفوة، أي أنه يعرف كيف يسمع ويراقب”، كما أنه “يعتمد على الجمع بين المتعة واللعب” من أجل العمل.

وقال الحارس السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يعتقد أن البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، هو الأقرب للفوز بجائزة المدرب الأفضل في العالم لعام 2016، لأن “الفوز بكأس الأمم الأوروبية أصعب من الفوز بدوري الأبطال”.

وأردف: “الجميع يحترم زيدان لأنه كان لاعباً كبيراً، لكن بالأخص لأنه شخص طيب وصريح. سيقول الحقيقة دائماً على الرغم من أنها تؤلم أحياناً. هذا الأمر مهم للغاية من أجل اكتساب ثقة لاعبيه. لا أقول ذلك لأنه صديقي. عرف كيف يوحد اللاعبين، وهذا كان دائماً سر نجاحه. اللعب من أجل المتعة هو الطريق الذي يقود للنجاح”.