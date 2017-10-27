فاسكيز: الحكم ساعد ريال مدريد على الفوز في كأس إسبانيا

قال جناح ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، إن فوز فريقه على فوينلابرادا بثنائية بيضاء في ذهاب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا، يمثل نتيجة عادلة.

وفي تصريحات أدلى بها عقب المباراة التي أقيمت أمس الخميس، أشار فاسكيز: “أعتقد أنهم صعبوا الأمور علينا، ولكن الحظ حالفنا في الشوط الثاني واحتسب لنا الحكم ركلتي جزاء تم تسديدهما بنجاح”.

وكان الهدف الأول للريال سجله ماركو أسينسيو من ركلة جزاء (ق63)، كما جاء الثاني من ركلة جزاء أيضاً أسكنها فاسكيز في شباك الخصم (ق80)، لينتهي اللقاء بفوز “الملكي” 0-2.

وتطرق فاسكيز إلى الوضع في كاتالونيا، والذي يثير المخاوف من لقاء “الملكي” الأحد المقبل أمام جيرونا في الدوري الإسباني (الليغا)، مبيناً: “نحن نرغب في خوض المباراة.. ندرك ما يحدث هناك ولكننا سنحاول التركيز على الجانب الرياضي لكي نحصد الثلاث نقاط”.