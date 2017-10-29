فالفيردي: برشلونة محظوظ بامتلاك أفضل لاعب في العالم

أبدى المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، رضاه عن الفوز الذي حققه الفريق 2-0 أمام مضيفه أتلتيك بلباو في الجولة العاشرة لليغا، في الوقت الذي أقر فيه بأن “البلاوغرنا” عانى على ملعب “سان ماميس” من أجل الخروج بالنقاط الـ3.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “أتلتيك قدم مباراة قوية، رأيتهم في حالة جيدة للغاية. عانينا في الشوط الأول من أجل دخول أجواء اللقاء، لكننا بعد ذلك صنعنا فرصاً وكان بإمكاننا التسجيل في أي لحظة”.

وتابع: “وجدنا نفس الصعوبات في الشوط الثاني، وعانينا من أجل الفوز، لكن من خرج دون معاناة على ملعب سان ماميس؟”.

كما أبدى المدرب الباسكي سعادته بـ”الحظ” الذي جعله يمتلك “أفضل لاعب في العالم”، ليونيل ميسي، الذي ليس فقط فتح باب التسجيل في المباراة، لكنه أيضاً قام بلعبة “مذهلة” قبل الهدف اصطدمت بالقائم.

وعلى جانب آخر، أقر فالفيردي بأنه شعر بأحاسيس غريبة لدى عودته لملعبه السابق، لكن هذه المرة على مقعد المدير الفني للفريق الزائر، بعد أن قضى 8 سنوات، مقسمة إلى فترتين، في القيادة الفنية للفريق الباسكي.

وقال في هذا الصدد: “حسناً، كانت أحاسيس غريبة. لم أكن أرغب في الحديث كثيراً مع الناس، لأن الجميع كان يركز في اللقاء، لكننا تحدثنا بعد ذلك، وأنا سعيد بالعودة ورؤية جميع أصدقائي هنا”.

وواصل البرسا بهذا الانتصار التحليق في الصدارة منفرداً برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فالنسيا.