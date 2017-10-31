فالفيردي يحذر لاعبي برشلونة من خطورة أولمبياكوس

بدا التأثر على المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، لدى عودته لليونان، لأن أوليمبياكوس كان يعني لي الكثير وشعرت خلال تلك الفترة باحترام حتى أكثر المنافسين.



وشكر فالفيردي الاستقبال الحار الذي وجده داخل ملعب “كارايسكاكيس”، على الرغم من قناعته بأن جماهير أوليمبياكوس، الفريق الذي دربه سابقاً (2008-2009) و(2010- 2012)، لن تتوان عن تشجيع فريقها بقوة خلال مباراة الغد.

وحول الشكوك التي تحوم حول مركز قلب الدفاع، أكد المدرب الباسكي أن البلجيكي توماس فيرمايلين حصل على الإذن الطبي، في الوقت الذي يأمل فيه لحاق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو باللقاء بعد تعافيه من الالتهاب في قدمه.

وخاض اللاعبان التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع باقي لاعبي الفريق خلال التدريب الأخير قبل مواجهة اليوم .

وتوقع فالفيردي أن يخوض أوليمبياكوس مباراة الغد بشكل هجومي أكبر مما ظهر به في مباراة الدور الأول على ملعب الكامب نو، إذ سيحظى بدعم جماهيري كبير.

من جانبه، أوضح جناح الفريق الكاتالوني، جيرارد ديولوفيو “أن هدف الفريق هو تأكيد تأهلهم لثمن النهائي في بطولة رائعة مثل التشامبيونز”.

وحول عدم مشاركته كأساسي مع الفريق خلال مباراة السبت الماضي أمام أتلتيك بلباو، أكد اللاعب الشاب أنه “مدرك أنه يلعب في أفضل نادي في العالم، وهناك لاعبين آخرين يقومون بدورهم على أكمل وجه ويمكنهم اللعب في مركزي”.

ولم يخف ديولوفيو فرحته بانتصار فريق جيرونا، فريق مدينته، على منافس مباشر لهم مثل ريال مدريد، وقال إنه “شاهد المباراة والنتيجة كانت جيدة للغاية”.