فالكاو ينفي مزاعم تلاعبه بنتيجة مباراة كولومبيا وبيرو

نفى نجم المنتخب الكولومبي رادميل فالكاو غارسيا، وجود أي اتفاق مع لاعبي منتخب بيرو، من أجل خروج المنتخبين متعادلين من المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وصب التعادل الذي انتهت به المباراة التي لعبت في العاصمة البيروفية ليما في صالح كولومبيا، بعد أن تأهلت مباشرة إلى المونديال، بفضل هذه النتيجة، بعد أن احتلت المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما بقت بيرو في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، لتتأهل إلى الملحق الفاصل أمام نيوزيلاندا.

وشوهد فالكاو خلال الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يتحدث مع بعض لاعبي بيرو، مما أثار التكهنات حول احتمالات عقد اتفاق على بقاء نتيجة التعادل بين الفريقين، وهو ما يعد أمراً مناسباً ويصب في مصلحة كل منهما.

لكن فالكاو أكد أنه لم ينقل للاعبي الفريق المنافس المعلومات التي كانت لديه عن نتائج باقي مباريات التصفيات والتي كانت تلعب في نفس التوقيت.

وقال فالكاو: “كنا نعلم ما يجري في المباريات الأخرى.. كنا نلعب طبقاً للنتائج الأخرى”.

وجاء حديث فالكاو مع لاعبي بيرو ريناتو تابيا وكريستيان راموس، بعد استدعاء مدرب كولومبيا، خوسيه بيكرمان، لنجم فريقه للتكلم معه عند الخط الجانبي للملعب.

ومن جانبه اعترف تابيا، نجم فينورد الهولندي، بأن حوارا جرى بينه وفالكاو داخل الملعب، وقال: “تكلمت مع رادميل وأخبرني أن كلانا تأهل، لكن هذه هي كرة القدم ودائماً ما نرغب في تحقيق الفوز”.

وفي تلك الأثناء كان المنتخب البرازيلي، الذي تأهل مبكراً في وقت سابق، متقدما 3-0 على تشيلي، فيما كانت فنزويلا متقدمة 1-0 على باراغواي في أسونسيون.

وخلال الدقيقتين الأخيرتين في المباراة، لم يخاطر لاعبو بيرو بالانطلاق في الهجوم واحتفظوا بالكرة بين أقدامهم بتمريرات متكررة.