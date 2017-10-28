فالنسيا يتخطى ألافيس ويهدد عرش برشلونة

أصبح فالنسيا على بعد نقطة واحدة من المتصدر برشلونة، بعدما فاز 2-1 على ألافيس اليوم السبت، ليحقق انتصاره السادس على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومسجلاً أفضل انطلاقة في تاريخه بالمسابقة.

وافتتح سيموني زازا التسجيل في الدقيقة 34، ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم ويهز الشباك للمباراة السادسة على التوالي.

وأصبحت انطلاقة فريق المدرب مارسيلينو الرائعة تحت التهديد، عندما تعادل المدافع المخضرم ألكسيس روانو لألافيس صاحب الضيافة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وكاد منير الحدادي أن يضع ألافيس في المقدمة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي نيتو، لكن الفريق الزائر تقدم مرة أخرى.

وجاء هدف الفوز عبر رودرغو مورينو من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ليحقق فالنسيا 7 انتصارات و3 تعادلات، في أفضل انطلاقة له في 10 مباريات بالدوري.