فالنسيا يسعى لضم نجم مانشستر يونايتد

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن نادي فالنسيا الإسباني بدأ مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب الصحيفة فإن مسؤول من “الخفافيش” عرض على إدارة “الشياطين الحمر” 14 مليون جنيه إسترليني (16.45 مليون يورو) للاستغناء عن روخو في “الميركاتو” الشتوي.

ولم يجد روخو مكاناً في تشكيلة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مع بداية الموسم، لكنه أصبح من اللاعبين الأساسيين في الفترة الأخيرة، إلا أن اقتراب مانشستر يونايتد من مدافع بنفيكا البرتغالي، السويدي، فيكتور ليندولف، سيعجل في رحيل الدولي الأرجنتيني إلى “بيت الخفافيش”.