فالنسيا ينهار أمام سلتا فيغو في كأس إسبانيا

اقترب فريقا سلتا فيغو وإيبار كثيراً من التأهل إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا، بعد أن حقق كلاهما فوزاً كبيراً خارج ملعبهما، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر.

واكتسح سلتا فيغو مضيفه فالنسيا 4-1، كما تغلب إيبار على مضيفه أوساسونا 3-0.

ويحتاج سلتا فيجو وإيبار إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدفين في مباراة الإياب لكي يعبرا رسمياً لدور الثمانية.

وعلى ملعب ميستايا، باغت سلتا فيغو أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في أقل من 18 دقيقة، وكانت البداية عن طريق إياغو أسباس خونكال الذي افتتح التسجيل من ضربة جزاء بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

وأضاف المهاجم البلجيكي الشاب ثيو بونغوندا الهدف الثاني لسلتا فيجو في الدقيقة 14، ثم تبعه لاعب الوسط الدنماركي دانييل واس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني رد فالنسيا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 58 عن طريق دانيال باريخو، ولكن المهاجم السويدي جون جيديتى تمكن من تسجيل الهدف الرابع لسلتا فيغو في الدقيقة 75.

وتواصلت معاناة فالنسيا في الموسم الحالي، إذ اقترب الفريق من الخروج من مسابقة الكأس بعد أن عانى كثيراً في الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.