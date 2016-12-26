فان مارفيك يعلن قائمة الأخضر .. الجمعة

حددت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجمعة المقبل موعداً للإعلان عن قائمة الفريق للمشاركة في المعسكر الخارجي، المقرر في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة ما بين 5 و15 ينايرالمقبل.

ويأتي المعسكر ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب تحت قيادة مديره الفني بيرت فان مارفيك استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وأوضحت إدارة المنتخب السعودي من خلال حساب الفريق في تويتر اليوم الإثنين أن المعسكر سيتضمن مباراتين وديتين، الأولى في 10 يناير أمام منتخب سلوفينيا، والثانية أمام منتخب كمبوديا في 14 من الشهر نفسه.