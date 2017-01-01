فحوصات طبية وراحة 5 أيام للاعبي الهلال

تواجد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم ظهر اليوم الأحد في مقر النادي؛ لإجراء فحوص طبية دورية؛ وذلك في عيادة بوبا العربية بمقر النادي، تحت إشراف شركة “بوبا العربية” شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية، في حين منح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” الثماني الدولي “محمد البريك، أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، سلمان الفرج، نواف العابد، وناصر الشمراني” إجازة بدءًا من اليوم.. تستمر حتّى موعد انضمامهم لمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيما تواجد اللاعب “مجاهد المنيع” في عيادة بوبا العربية بالنادي، حيث خضع لجلسة علاجية، على أن يجري غدًا أشعة على موضع إصابته في الركبة، بينما واصل اللاعب “عبدالله الحافظ” برنامجه العلاجي المُعد له مسبقًا.

الجهاز الفني يمنح اللاعبين راحة لمدة خمسة أيام:

يتمتّع لاعبو الفريق بإجازة لمدة خمسة أيام منحها إياهم الجهاز الفني؛ نظير توقّف المنافسات المحلية، على أن يعاود الفريق تدريباته في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل.