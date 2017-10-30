فرص قائد أستراليا للمشاركة أمام هندوراس تزداد

زاد قائد أستراليا مايل يديناك، من فرص جاهزيته للعب مع بلاده ضد هندوراس في ملحق تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، بعدما شارك لأول مرة منذ فترة طويلة مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أمس الأحد.

وعانى لاعب الوسط لأشهر من إصابة في عضلات أعلى الفخذ، ولم يشارك مع أستراليا منذ يونيو.

وشارك يديناك في آخر نصف ساعة في تعادل فيلا 0-0 مع برمنغهام سيتي، في أول ظهور له منذ 12 سبتمبر، وأثار إعجاب مدربه ستيف بروس.

وأبلغ بروس وسائل إعلام بريطانية: “بمجرد اشتراك يديناك نجح في إيقافهم.. أعتقد أن مشاركة يديناك ساعدتنا كثيراً”.

وسيأمل مدرب أستراليا، أنجي بوستيكوغلو في الحصول على تأثير مماثل من يديناك في مواجهتي الذهاب والعودة ضد هندوراس

وكان لاعب الوسط الذي شارك في 71 مباراة دولية ضمن تشكيلة مبدئية أعلنها المدرب للمباراتين.

ومن المتوقع أن يعلن بوستيكوغلو تشكيلته النهائية المكونة من 23 لاعباً هذا الأسبوع.