فياريال يسحق لاس بالماس برباعية في الدوري الإسباني

تقدم فريق فياريال إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه لاس بالماس 4-0 اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من المسابقة.

وتقدم المهاجم الكونغولي الدولي سيدريك باكامبو بهدف لفياريال في الدقيقة 48، ثم أضاف ماريو غاسبار الهدف الثاني في الدقيقة 65، وبعدها بـ3 دقائق سجل مدافع لاس بالماس، خواكيم نافارو، هدفاً بطريق الخطأ في مرمى فريقه، ثم اختتم المهاجم الإيطالي نيكولا سانسوني الأهداف في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 16 نقطة في المركز الخامس، وظل لاس بالماس في المركز 18 برصيد 6 نقاط.

وحقق فياريال فوزه الثالث على التوالي، والخامس له هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و3 هزائم.

وفي المقابل تعرض لاس بالماس للهزيمة الخامسة على التوالي، والسابعة له هذا الموسم مقابل انتصارين.