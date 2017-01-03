فيتسل يفضل تيانغين الصيني على يوفنتوس !

بات لاعب وسط منتخب بلجيكا لكرة القدم أكسل فيتسل أحدث اللاعبين الكبار الذين ينتقلون للعب في الصين، إذ سينضم لتيانغين كوانجيان الصاعد للدوري الممتاز، عقب رفضه لعرض من بطل دوري الدرجة الأولى الأيطالين يوفنتوس.

وأكد زينيت سان بطرسبرغ، الذي يلعب له فيتسل على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الفريقين الروسي والصيني وافقا على الصفقة الخاصة باللاعب البالغ من العمر 27 عاماً والذي بلغ قمة مستواه حالياً.

وطارد يوفنتوس اللاعب فيتسل منذ فترة الانتقالات الماضية، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، أمس الإثنين، عن فيتسل قوله أن قراره بالانتقال إلى الصين بدلاً من القدوم لتورينو كان قراراً صعباً حقاً.

وقال فيتسل: “في جانب من الأمر فإن هناك فريقاً كبيراً ونادياً عظيماً مثل يوفنتوس، لكن وعلى الجانب الآخر فإن هناك عرضاً لا يمكن أن أرفضه لمصلحة عائلتي”.

وتردد على نطاق واسع أن فيتسل، الذي خاض 80 مباراة دولية مع بلجيكا ولعب في كأس العالم 2014 وبطولة أوروبا 2016، سيحصل على 18 مليون يورو سنوياً مع ناديه الجديد.