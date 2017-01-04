فينغر: آرسنال نجح في الخروج بأقل الخسائر أمام بورنموث

أشاد مدرب آرسنال، أرسين فينغر، بإصرار فريقه، لكنه تحسر على الفشل في قلب تأخره 0-3 إلى فوز أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

واكتفى آرسنال بالتعادل 3-3 مع بورنموث، بعد أن سجل أليكسيس سانشيز، ولوكاس بيريز، وأوليفييه جيرو، 3 أهداف، ليعوض تأخره بعد تقديم أداء سيء في أول ساعة شهدت تسجيل صاحب الأرض 3 أهداف.

ولعب بورنموث بـ10 لاعبين في آخر 8 دقائق من الوقت الأصلي، بالإضافة إلى 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، بعد طرد سايمون فرانسيس، وعندما أدرك جيرو التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بدا أن آرسنال سيخطف النقاط الـ3.

وقال فينغر: “هذا اختبار بدني وذهني لنا، اختبار بدني لأننا واجهنا بعض المشاكل في مواجهة سرعة بورنموث”.

وأضاف: “لكننا نجحنا بسبب الإصرار في الفريق وقوة ذهنية رائعة وهذا ظهر بوضوح، في النهاية نشعر بالغضب لأننا لم ننتصر”.

وتابع: “أهدرنا بعض الفرص في النهاية، هذه هي التفاصيل المهمة ويجب دائماً اللعب حتى النهاية، هذا بفضل الحفاظ على تركيزنا”.