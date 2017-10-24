فينغر: أركز على فوز آرسنال بالدوري الإنجليزي

يستمتع مدرب آرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينغر، برفاهية امتلاكه العديد من الخيارات الهجومية، ويأمل أن يساعده ذلك على المنافسة في جميع البطولات هذا الموسم.

وشارك أليكسيس سانشيز وألكسندر لاكازيت ومسعود أوزيل في التشكيلة الأساسية معاً لأول مرة هذا الموسم، في الفوز 5-2 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، بينما جلس أوليفييه جيرو وثيو والكوت وجاك ويلشير على مقاعد البدلاء.

ومع استعداد آرسنال لمواجهة نوريتش سيتي في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية اليوم الثلاثاء، قال فينغر إن “المواهب التي يضمها فريقه ستساعده على استخدام سياسة التناوب في الهجوم بدون التقليل من جودة الأداء”.

وأبلغ فينغر موقع آرسنال الإلكتروني: “هذه هي الرفاهية التي أستمتع بها في هذه اللحظة وهو أمر صعب في الوقت نفسه، كل اللاعبين يلعبون جيداً ويستحقون المشاركة، لحسن الحظ أمامنا عدة مباريات مهمة كل أسبوع حتى أستطيع منح الفرصة للجميع، لدينا قوة هجومية كبيرة بين البدلاء أيضاً”.

وتابع المدرب الفرنسي: “إنها حقاً نقطة قوة النادي في هذه اللحظة”.

وسيحصل هجوم آرسنال على دفعة أخرى عندما يعود المهاجم داني ويلبك ولاعب الوسط سانتي كازورلا من الإصابة.

وعلى مدار عقدين في قيادة آرسنال، لم يسبق للمدرب الفرنسي الفوز بكأس رابطة الأندية، لكنه يعتقد أن التشكيلة الحالية تستطيع قيادة النادي للمنافسة على اللقب.

وقال فينغر: “أركز دائماً على الفوز بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي على الصعيد المحلي.. واستخدمت دائماً كأس رابطة الأندية لتعليم اللاعبين الصغار، لكن في وجود هذه التشكيلة أعتقد أنه يمكننا الذهاب بعيداً، سنركز على الفوز بمباراة نوريتش ثم نرى كيف ستسير الأمور”.