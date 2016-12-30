فينغر: تشيلسي مرشح للفوز بالدوري الإنجليزي

يعتقد مدرب آرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينغر، أن منافسه تشيلسي “مرشح بامتياز” للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنه مستعد لتهنئته إذا حطم الرقم القياسي لآرسنال بالفوز في 14 مباراة متتالية في الـ”بريميير ليغ”.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب المسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، و9 عن آرسنال صاحب المركز الرابع، وسيثبت أقدامه في القمة إذا فاز على ستوك سيتي غداً السبت محققاً انتصاره 13 على التوالي.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “في الوقت الحالي تشيلسي مرشح بامتياز للفوز باللقب إذا حافظ على مستواه”.

وأضاف: “في الوقت الراهن يبدو تشيلسي الأقرب للفوز، لكنه قد يخسر اللقب في نهاية المطاف. يتبقى مشوار طويل كما أن المواجهات المباشرة ستكون لها أهمية كبرى”.

وإذا فاز تشيلسي في المباريات الـ3 المقبلة أمام ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير وليستر سيتي، فإنه سيحطم الرقم القياسي الذي حققه آرسنال بالفوز المتتالي في دوري الأضواء، الذي بدأ في 2001-2002 وامتد إلى 2002-2003.

وقال فينغر: “إذا تمكنوا من ذلك فسيكون أمراً رائعاً لأن أحداً لم يتوقع ذلك”.

وأضاف: “كانت بدايتهم متعثرة بعض الشيء.. لكن بعد ذلك غيروا طريقة لعبهم.. تشيلسي يخوض مسيرة مظفرة تلعب فيها الثقة دوراً كبيراً”.

وتابع: “وضعت الأرقام القياسية ليتم تحطيمها، وإذا عمل شخص أفضل منك.. يجب أن تعترف بذلك وأن تهنئه”.