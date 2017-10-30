فينغر: مانشستر سيتي لن ينال من معنويات سانشيز

قال مدرب آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، إنه على ثقة بأن أليكسيس سانشيز سيبذل كل ما في وسعه في مباراة الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أن المهاجم التشيلي لديه عقد اجتماعي مع زملائه لتحقيق الفوز.

وأخفق سانشيز، الذي كان بين أفضل هدافي آرسنال في المواسم الثلاثة السابقة، في الانتقال في أغسطس (آب) الماضي إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، ولم يقدم أفضل أداء هذا الموسم وسجل هدفين فقط في تسع مباريات شارك فيها في كل المسابقات.

وسجل سانشيز هدفه الوحيد في الدوري الممتاز في المباراة التي فاز فيها آرسنال 5-2 على إيفرتون في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لكنه أخفق في التألق في الفوز 2-1 على سوانزي سيتي السبت الماضي.

وقال فينغر: “لست قلقاً.. فلا يوجد عندي شك في قدرات الأداء أو رغبة الفوز لدى لاعب كرة قدم، عندما تكون لاعب كرة قدم فإنك ترتبط بعقد اجتماعي مع باقي أفراد الفريق.. لا أشك أبداً في هذا.. وإذا لم تحترم هذا الالتزام فيصعب القول أنك تلعب كرة قدم”.

وأضاف فينغر أن “سانشيز (28 عاماً)، والذي قدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال الموسم، يتحسن مستواه وقد يستعيد أفضل أداء له قريباً”.

وقال المدرب الفرنسي: “لست قلقاً من هذا.. إنه يتدرب جيداً وسوف يعود.. لا يتعين عليه أن يقلق كثيراً بشأن ذلك”.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بدون هزيمة، وبفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الثالث، ويتساوى في الرصيد مع تشيلسي حامل اللقب وصاحب المركز الرابع.