فينغر: هذا اللاعب يستحق المشاركة مع آرسنال

قال مدرب آرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينغر، إن لاعب وسط الفريق جاك ويلشير سيحظى بالفرصة لإثبات نفسه في مباريات الدوري، في أعقاب أدائه المتميز أمس الخميس، في المباراة التي فاز فيها آرسنال 1-0 على رد ستار بلغراد الصربي في الدوري الأوروبي.

وعاد ويلشير (25 عاماً)، الذي أمضى الموسم الماضي معاراً في بورنموث قبل تعرضه لإصابة في الساق أنهت موسمه في أبريل إلى صفوف آرسنال في أولى مبارياته في الدوري الأوروبي أمام كولونيا الألماني في سبتمبر الماضي.

وظهر اللاعب الدولي الإنجليزي في صورة ممتازة خلال المباريات الثلاث التي خاضها مع آرسنال في الدوري الأوروبي لكنه لم يلعب أي مباراة في الدوري المحلي، لكن فينغر يرى أن اللاعب بات مؤهلاً الآن لنيل هذه الفرصة.

وقال فينغر بعد المباراة: “سيحظى بهذه الفرصة للمشاركة في الدوري لا تلقوا بهذا الشأن”.

وأضاف: “أعتقد أن الأمور ستسير بهذا الشكل، تعرض لضربة قوية خلال شوط المباراة الأول في الكاحل لكنه تجاوز ذلك واستكمل المباراة حتى نهايتها، خوض مباريات بهذه القوة سيفيده للغاية”.

وسجل الفرنسي أوليفييه جيرو هدفاً جميلاً ليهدي الفوز إلى آرسنال، وقال فينغر إن أوليفييه (31 عاماً) كان يتوقع التسجيل.

وأضاف: “خلال المباراة جاء إلى خط التماس وقال لي.. سوف نحرز هدفاً، كان توقعه أفضل مني، هذا هو أوليفييه جيرو، يظل متمسكاً بما يعتقده خلال الأوقات الصعبة، ولهذا ينجح في التسجيل في أوقات لا نتوقعها”.

كما أثنى فينغر على المدافع ماتيو ديبوشي الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016.

وقال فينغر: “أنا سعيد لأنه أكمل المباراة بدون أن يتعرض لأي انتكاسة، لكن بصفة عامة كان أداء جيداً بالنسبة للاعب غاب عن الملاعب هذه الفترة الطويلة”.

ويحتل آرسنال المركز السادس في جدول الترتيب ويستعد للسفر لمواجهة إيفرتون بعد غد الأحد.