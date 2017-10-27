فينغر يحسم مستقبل والكوت مع آرسنال

قال مدرب آرسنال الإنجليزي، آرسين فينغر، إنه يريد بقاء الجناح ثيو والكوت في النادي، مضيفاً أن اللاعب ستتاح له فرصة أكبر في مباريات الدوري بعد أن اقتصرت مشاركته بصورة أساسية في بطولات الكؤوس.

وقال المعلق ولاعب آرسنال السابق، إيان رايت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن “والكوت (28 عاماً)، والذي لعب للفريق لمدة 11 عاماً عليه أن يرحل من أجل مصلحته المهنية”.

ولم يشارك اللاعب الدولي الإنجليزي سوى ثلاث مرات فقط كبديل في الدوري خلال الموسم الحالي، لكنه هز الشباك ثلاث مرات في خمس مباريات في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال فينغر للصحافيين أمس الخميس: “لا أريد أن يترك ثيو النادي، ستتاح له الفرصة للمشاركة بصورة أكبر في مباريات الدوري، في الوقت الحالي فإنه يشارك في مباريات الدوري لفترات زمنية أقل من المسابقات الأخرى”.

وسيحل سوانزي سيتي الذي يحتل المركز 15 ضيفاً على آرسنال الخامس في الترتيب غداً السبت.