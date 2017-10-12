فينغر يصدم جماهير آرسنال بشأن أوزيل وسانشيز

قال المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، آرسين فينغر، اليوم الخميس، إنه من الممكن أن يبيع النادي خلال يناير (كانون الثاني) المقبل لاعبيه التشيلي ألكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل.

وينتهي عقد أوزيل وأليكسيس في يونيو 2018، ولكن رغم المحاولات والعروض المتواصلة من آرسنال لتجديد عقديهما، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي نبأ بشأن التمديد.

ولكن فينغر أعرب عن تفاؤله وثقته في استمرار اللاعبين مع “المدفعجية”، ورداً على أسئلة الصحافيين عن أوزيل وأليكسيس، أشار: “في الوضع الذي نحن فيه الآن، درسنا كافة الحلول، من الممكن رحيلهما”.

وانضم أوزيل إلى آرسنال في سبتمبر 2013، قادماً من ريال مدريد مقابل 42.5 مليون جينه إسترليني (50 مليون يورو)، وهو الآن على رادار مانشستر يونايتد وفنربخشة التركي.

ولكن وكيل اللاعب، إركوت سوكوت، أكد هذا الأسبوع أن أوزيل يرغب في اللعب بالبريميير ليغ لعامين أوثلاثة أعوام أخرى، مبيناً أن التفاوض مع آرسنال يمضي في الطريق الصحيح.

أما أليكسيس (28 عاما) فوضعه مشابه لأوزيل، إذ يمكنه الرحيل عن النادي بلا مقابل في يونيو المقبل، إذا لم يتم تجديد تعاقده، علماً بأن التشيلي حط الرحال في آرسنال خلال يوليو 2014 قادماً من برشلونة.

وأبرز فينغر أن “اللاعبين سعيدان في آرسنال ويمكن أن يتغير الوضع، وأنه سيتحدث مع أليكسيس لدى عودته إلى لندن نظراً للهزيمة الأليمة لمنتخب بلاده أمام البرازيل بثلاثية بيضاء مما جعل تشيلي خارج بطولة كأس العالم 2018 في روسيا”.