قائد ريال مدريد: أفضل أن يستمر برشلونة في الليغا

أكد قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، أن فريقه عليه أن يتعلم من أخطاءه وأن يحاول حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في الفترة المقبلة، لتقليص الفارق مع برشلونة في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعوض فيها “الملكي” فارق الثماني نقاط بالدوري.

وصرح راموس في مقابلة مع إذاعة “أوندا سيرو”: “سبق وأن شارك في تعويض عدد أكبر من النقاط وتوجنا في النهاية باللقب، لكن علينا ألا نكرر أخطائنا، فبرشلونة لا يتهاون كثيراً وهذا قد يكلفنا خسارة اللقب”.

وينفرد النادي الكاتالوني بصدارة الليغا برصيد 28 نقطة، بعد مرور عشر جولات، بعد فوزه الأخير خارج أرضه على أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة، بينما يبتعد عنه الريال حامل اللقب بثماني نقاط بعد خسارته المفاجئة أمام جيرونا الصاعد حديثاً للأضواء بهدفين لواحد.

وعن علاقته بزميله في المنتخب ومدافع البرسا جيرارد بيكيه، قال راموس: “في الماضي لم تكن هنا علاقة عملية بيننا، أما الآن فعلاقتنا جيدة إلى حد ما، نحترم بعضنا البعض لأننا نلعب سوياً في المنتخب، ونحن نعلم أننا نشكل واحد من أفضل الثنائيات في خط الدفاع بالعالم وهذا أفاد المنتخب، مع مرور الوقت ومع نضجك تبدأ في ترك أمور على الجانب كنت تضع لها أهمية في السابق والآن لم تكن كذلك، وهذا جعل العلاقات تتحسن نوعا ما”.

وتابع لاعب ريال مدريد: “يؤلمني أن توجه الجماهير صافرات استهجان ضد بيكيه في المنتخب، الأمر الوحيد الذي استطيع أن أقوله كقائد للمنتخب هو أن علينا أن نعي كل أمر نقوم به، بيكيه دائماً ما يتصرف بشكل مثالي على الرغم مما قد يعتقده البعض”.

وعن الخسارة المؤلمة أمام جيرونا، قال: “إذا كنا نجحنا بعد التقدم بهدف في تسجيل الفرص الأربعة أو الخمسة التي أتيحت لنا لكنا شاهدنا مباراة أخرى”.

أما بخصوص مسألة تجديد عقده مع النادي “الملكي”، قال راموس (31 عاماً): “هذا الأمر تم طرحه، لكنه لا يقلقني، عقدي مستمر لثلاثة أعوام وهدفي دائماً هو الاستمرار هنا ولا اعتقد أنه ستكون هناك مشكلات مع الرئيس، فالاتفاق سيتم في غضون دقيقتين”.

وبخصوص شعوره بالأزمة في إقليم كاتالونيا خلال مباراة جيرونا، قال: “لا، شعرت أنني إسباني كما أشعر في أي مكان آخر، لم تكن هناك أي مشكلة، تؤلمني صورة إسبانيا كبلد على المستوى العالمي بصفتي إسباني، لا تعجبني أن تحدث مثل هذه المشكلات، اؤمن بأننا سوياً سنكون أكثر قوة”.

وعن إمكانية خروج برشلونة من الدوري الإسباني حال انفصال الإقليم، قال: “هذا أمر معقد.. أفضل أن يستمر برشلونة في الليغا”.