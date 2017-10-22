قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة إيبار في الليغا

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان قائمة فريقه لمواجهة إيبار اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمت قائمة الريال 18 لاعبا هم: كيكو كاسيا، ومحمد أيرام راموس “موحا” في حراسة المرمى، وسرجيو راموس، ورافائيل فاران، وناتشو فرنانديز، ومارسيلو، وتيو هرنانديز، وأشرف حكيمي في الدفاع، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وماركوس يورينتي، وماركو أسينسيو، وإيسكو ألاركون، وداني سيبايوس في خط الوسط، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ولوكاس فاسكيز في الهجوم.