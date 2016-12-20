قادري : الخليج سيدخل مواجهة الفيصلي بروح الفوز

شدد التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم على أن فريقه سيدخل مواجهة الفيصلي برغبة الفوز وتسجيل انطلاقة إيجابية مع بداية الدور الثاني لرحلة البقاء الثالث على التوالي في دوري جميل.

جاء ذلك في حديث المدرب قادري حول مباراة فريقه الخليج مع ضيفه الفيصلي ضمن منافسات الجولة 14 لدوري جميل السعودي للمحترفين حيث قال :” انهينا الدور الأول بخيره وشهره حيث حصد الفريق 11 نقطة وهي بالتأكيد ليست في مستوى المأمول وسنسعى لتقديم الأفضل في الدور الثاني “. وأضاف :” ولكن المراقب للدوري في هذا الموسم يدرك صعوبة المنافسة للتقارب النقطي بين الفرق وسنسعى في الخليج الخروج بأكثر نقاط ممكنة في مباراتي الفيصلي والاتحاد قبل فترة التوقف والتي نتطلع إلى تدعيم الفريق بلاعبين جدد والتحضير بصورة قوية “.

وأشار بانه درس الفيصلي خلال مواجهاته الاخيرة وخرج في المواجهة الماضية بالتعادل مع مضيفه الباطن إلا أنه على ثقة كبيرة بلاعبي فريقه بتقديم مباراة متميزة والظفر بنقاط المباراة إن شاء الله.

وندب قادري حظ فريقه مشيراً بأنه من أكثر الفرق التي تعرضت للغيابات سواء الايقافات أو الإصابات حيث سيغيب في لقاء الفيصلي سانتوس للايقاف.

فيما أكد مسلم آل فريج حارس مرمى الخليج على أهمية الفوز على الفيصلي وذلك لتعويض الخسارة الماضية مشيراً بأنهم يدركون صعوبة المباراة ولكن زملاءه اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم من أجل الظفر بنقاط المباراة باذن الله.

ميدانياً وضع التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق الخطوط العريضة في التدريب الرئيسي الاستعدادي لمواجهة الفيصلي مساء الخميس على استاد الامير سعود بن جلوي بالراكة حيث ركَّز قادري على الجانب التكتيكي من خلال الجمل الفنية التي طبقها اللاعبين كما جهز بديل سانتوس الذي سيغيب بداعي الإيقاف واختتم التدريب بالكرات الثابتة.