قادري: الخليج لن يكون صيداً سهلاً للاتحاد

شدد التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم على أن فريقه سيدخل مواجهة مضيفهم الاتحاد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وذلك على خلفية نتائج الجولة الخامسة عشر والتي جعلت الفريق يتأخر في ترتيب الدوري مشيراً بانه يدرك مدى صعوبة مهمة فريقه عندما يحل ضيفاً على المنافس على صدارة دوري جميل وكذلك في ظل حالة النقص التي يعاني منها الخليج إلا انه يراهن الروح وعلى الأداء التكتيكي الجماعي لابناء الدانة.

جاء ذلك الحديث للمدرب التونسي حول مواجهة الخليج مع الاتحاد ضمن منافسات الجولة 15 لدوري جميل السعودي للمحترفين حيث قال :” لاشك بأنها مباراة في غاية الصعوبة لاسيما وأنها في ضيافة الفريق الاتحادي وبين جماهيره والذي قدَّم مستويات لافته في هذا الموسم حيث لازال منافس شرس على الدوري وبلغ نهائي الكأس مؤخراً.

وأضاف :” إلا أن نتائج الجولة الحالية بفوز الفيصلي والوحدة تحتم على الفريق تحقيق نتيجة إيجابية تكون حافز قوي للتحضير لفترة التوقف “.

وقلل قادري من تأثير غياب الثلاثي الأجنبي على الاتحاد كهربا وعكايشي والأنصاري كون الاتحاد من الفرق القوية والتي تملك اسماء بديلة لاتقل شأناً من الأساسين . وقال: إذا كان غياب الثلاثي هذا مؤثر على فريق بقيمة الاتحاد فماذا نقول كنادي الخليج الذي لازال الحظ يقف أمامه إذ لعب عدد من الجولات بمحترف أجنبي واحد وسيتواصل هذا الامر في لقاء الاتحاد إذ سيغيب سانتوس ولوبيز بينما تم إلغاء عقد سادات منذ منتصف الدور الأول ”.

وأوضح قادري بأنه كان ينوي خوض مباراة ودية بعد تأجيل مباراة الاتحاد للمحافظة على نسق المباريات ولكن انشغال كل الاندية بما فيها أندية الدرجة الأولى وكذلك الاندية البحرينية إلا أنه عوض ذلك بتحسين الجانب البدني من خلال فرض تمارين صباحية ، إلا أن المدة لم تكن كافية لاستعادة المصابين يونس العليوي وإبراهيم البراهيم إلى جانب عدم وضوح مشاركة عبد الله السالم وعبد الله المحمد.

أكد علي لاجامي مدافع الخليج على رغبة فريقه بتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق للظهور بشكل أقوى بعد فترة التوقف والتي سيجري فيها الفريق إصلاحات لتدعيم الفريق بعناصر جديدة وإشار لاجامي بأن زملاءه يدركون مدى صعوبة المباراة ولكن مصممين على الدخول في الاختبار بعزيمة وإصرار للعودة إلى سيهات بمستوى ونتيجة إيجابية.