قادري يضع بصماته الأخيرة قبل مواجهة الخليج و الاتحاد

قادري يضع بصماته الأخيرة قبل مواجهة الخليج و الاتحاد
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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أجرى فريق الخليج تدريبه الرئيسي مساء اليوم ( الأحد ) على ملعبه بسيهات تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة 15 لدوري جميل السعودي للمحترفين.

وكان التدريب الذي أجراه الفريق بقيادة مدربه قادري قد اشتمل على تمارين الحماية من الإصابات ثم طبق اللاعبين عدد من الجمل الفنية فيما وضع قادري الخطوط العريضة للتشكيل خلال المناورة الرئيسية واختتم التدريب بالكرات الثابتة.

ومن المقرر ان يغادر الفريق غداً الاثنين إلى جدة حيث سيقيم معسكره الإعدادي للقاء ويجري تدريبه الاخير على رديف ملعب الجوهرة تحضيراً للقاء الهام.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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