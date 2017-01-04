قادري يمنح لاعبي الخليج راحة 4 أيام

منح التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم إجازة لمدة 4 أيام للاعبي فريقه الذين شاركوا في مباراة الاتحاد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على أن ينتظم اللاعبين يوم الأحد 8 يناير الجاري والذي سينطلق خلاله المعسكر الخارجي بدولة قطر وسيستمر لمدة 10 أيام حيث سيخوض مباراتين ودية . في حين واصل بقية اللاعبين الذين لم يرافقوا الفريق في مواجهة الاتحاد تمارين خاصة في النادي لرفع المعدل اللياقي.

ومن جهته فقد ثمّن فوزي الباشا رئيس نادي الخليج نقطة التعادل التي عاد بها فريقه من أمام فريق الاتحاد المنافس على الدوري مشيراً بأنها ستعطي دافع لابناء الدانة للظفر بأكثر عدد ممكن من النقاط بعد فترة التوقف والتي من شأنها تضمن البقاء للموسم الثالث على التوالي في دوري جميل . وعبّر الباشا عن شكره للاعبي الخليج الذين قدموا عطاء مميز خصوصاً في الشوط الثاني بالرغم من حالة النقص التي كان يعاني منها الفريق وقال :” اثبتوا ابنائي اللاعبين بأنهم عند حسن الظن حيث خاضوا أكثر من ثلاث مباريات بمحترف أجنبي واحد ولكنهم حققوا نقاط مهمة ومنها مباراتي الوحدة والفتح التي فاز فيها فريقنا بالاضافة إلى مباراة الاتحاد التي خرجنا منها بالتعادل “.

وأشار بأنهم سيعملون خلال فترة التوقف بتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب والمحليين بناءً على التقارير الفنية كما سيتم أقامة معسكر خارجي بقطر للتحضير بصورة فنية أفضل من الدور الاول.