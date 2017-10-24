قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا تضع الأخضر في المجموعة الثالثة

أوقعت قرعة قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 بالصين، التي أجريت مراسمها اليوم الثلاثاء في مدينة تشانغتشو الصينية، منتخبنا الوطني الأولمبي ضمن المجموعة (C) إلى جوار منتخبات العراق، الأردن، وماليزيا.

وستقام مباريات البطولة خلال الفترة 9 – 27 يناير المقبل، في حين سيفتتح الأخضر مبارياته بلقائه بالمنتخب الأردني في العاشر من شهر يناير، ثم سيلاقي الأخضر المنتخب العراقي في الثالث عشر من الشهر ذاته، ويختتم منتخبنا مباريات دور المجموعات بلقائه بالمنتخب الماليزي في السادس عشر من شهر يناير.

يذكر أن منتخبنا الوطني الأولمبي حلّ وصيفًا في النسخة الأولى من كأس آسيا للمنتخبات تحت 22 عامًا التي أقيمت في عمان مطلع عام 2014، في حين خرج من دور المجموعات في النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت عام 2016 في قطر.

من جهته، أوضح مدير منتخبنا الوطني الأولمبي نايف القاضي أن المنتخبات الستة عشر التي تأهلت للبطولة تمتلك نفس القوة والحظوظ، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني الأولمبي في مشواره في البطولة، وفي جميع الاستحقاقات.

وأوضح نايف القاضي أن منتخبنا الأولمبي سيقيم معسكرًا إعداديًا خلال فترة أيام (FIFA) المقبلة في شهر نوفمبر ضمن مراحل الإعداد للبطولة.