قطار مانشستر يونايتد يصطدم بـ ليفربول في الدوري

سيتعين على تشكيلتي ليفربول ومانشستر يونايتد أن يتجاوزا آثار فترة التوقف الدولية من أجل خوض واحدة من أبرز المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية إلى أن اللاعبين الدوليين في الفريقين قطعوا مسافة 139 ألف ميل منذ آخر مباراة في الدوري للمشاركة في تصفيات كأس العالم، لكن كل الطرق تؤدي إلى آنفيلد مع استئناف الدوري الممتاز بعد أسبوعين من التوقف.

وكان التوقف سيئاً ليونايتد الذي فاز في آخر 3 مباريات في الدوري محرزاً 9 أهداف، فيما لم تهتز شباكه سوى أمام فرق في النصف الأسفل من الترتيب.

ويتقاسم فريق المدرب جوزيه مورينيو الصدارة مع جاره وغريمه مانشستر سيتي برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، وهو يطمح الاستمرار في التألق، فيما يعتبر أقوى مواجهة للفريق حتى الآن هذا الموسم.

ولم يكن أداء ليفربول على نفس الدرجة من التألق، ويبتعد فريق المدرب يورغن كلوب، الذي يعاني من مشاكل دفاعية، بفارق 7 نقاط عن فريقي الصدارة.

ولم ينتصر الفريق في آخر ست مباريات في الدوري على يونايتد، لكن مورينيو قال إن التاريخ لن يؤثر على مباراة السبت.

وسيتفقد يونايتد جهود لاعبه مروان فيلايني، الذي تعرض لإصابة مع بلجيكا في مواجهة البوسنة، كما سيستمر غياب بول بوغبا بسبب الإصابة.

ولكن ليفربول أيضاً يعاني من غياب ساديو ماني، الذي ربما يبتعد لـ6 أسابيع بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية مع السنغال.

ويستضيف سيتي، الذي يملك فارق 20 هدفاً في بداية مذهلة هذا الموسم، منافسه ستوك سيتي وربما يعود سيرجيو أغويرو إلى التشكيلة بعد شفائه من إصابة في الضلوع، تعرضها لها في حادث سير الشهر الماضي.

وسيحاول توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث، إنهاء نحس إستاد ويمبلي في الدوري في المحاولة الرابعة، عندما يستضيف بورنموث، فيما يخرج البطل تشيلسي الرابع في القائمة، الذي خسر أمام سيتي قبل فترة التوقف، لمواجهة كريستال بالاس.

ويلعب آرسنال صاحب المركز الخامس ضد واتفورد فيما يلعب بيرنلي، مفاجأة الموسم حتى الآن، باحتلاله المركز السادس، ضد وست هام يونايتد بإستاد تيرف مور.

ويخرج ايفرتون لمواجهة برايتون أند هوف ألبيون الأحد، في محاولة لتفادي هزيمته الثانية في 20 مباراة أمام الفرق الوافدة حديثاً إلى الدوري الممتاز.