قمة بين يوفنتوس وميلان .. وإنتر ميلان يلاقي فيرونا

يسعى يوفنتوس لمواصلة صحوته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، حينما يخوض المواجهة الكلاسيكية أمام مضيفه ميلان في افتتاح الجولة الحادية عشر للمسابقة غداً السبت.

وبدا أن يوفنتوس، حامل لقب البطولة في المواسم الستة الأخيرة، لم يصل بعد إلى المستوى الذي كانت جماهيره تأمله، لكن لاعبيه يتطلعون لاستمرار قوة الدفع التي حصلوا عليها عقب فوزهم في الجولتين الماضيتين.

وبعدما اكتفى يوفنتوس بحصد نقطة وحيدة من مباراتين، فإنه سرعان ما استعاد اتزانه مرة أخرى، ليفوز 6-2 على مضيفه أودينيزي الأحد الماضي، قبل أن يتغلب 4-1 على ضيفه سبال الأربعاء الماضي.

ويمتلك يوفنتوس أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن برصيد 31 هدفاً، غير أن دفاعه لم يتسم بصلابته المعتادة، بعدما اهتزت شباك الفريق في عشر مناسبات خلال عشرة لقاءات.

ومازال مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، الذي قاد الفريق للتتويج باللقب في المواسم الثلاثة الماضية، يعتقد أن المحافظة على نظافة الشباك تبدو أمراً حاسماً للحصول على نتائج إيجابية في النهاية.

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لمدرب نابولي، ماوريتسيو ساري، الذي شعر بعدم الرضا من أداء لاعبيه رغم فوز الفريق 3-2 على مضيفه جنوه في الجولة الماضية الأربعاء الماضي.

ويلتقي نابولي مع ضيفه ساسولو الأحد المقبل، إذ يتربع على الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه إنتر.

وبعدما سقط إنتر في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نابولي، اقتنص الفريق في الجولة الماضية فوزاً عسيراً 3-2 على ضيفه سامبدوريا، الذي سيختتم مباريات الجولة الحادية عشر عندما يستضيف كييفو الإثنين المقبل.

من جانبه، يرغب ميلان، صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة، في الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير أمام يوفنتوس.

ويفتقد ميلان خدمات مدافعه ليوناردو بونوتشي، المنتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من يوفنتوس، للمباراة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن فوز الفريق اللومباردي 4-1 على مضيفه كييفو.

وتعززت معنويات ميلان عقب الفوز الكبير على كييفو، لاسيما وأنه أتى بعد إخفاق الفريق في تحقيق أي انتصار في المباريات الأربع السابقة.

ويطمح لاتسيو، صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس، في مواصلة التواجد وسط الكبار، حينما يخرج لملاقاة مضيفه بينفينتو، القابع في مؤخرة الترتيب، الأحد، إذ تبدو الفرصة مواتية أمام تشيرو إيموبيلي مهاجم فريق العاصمة لتعزيز صدارته في قائمة هدافي البطولة، بعدما أحرز 13 هدفاً في المسابقة حتى الآن.

ويلتقي روما، صاحب المركز الخامس، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا، مع ضيفه بولونيا غداً السبت.

ويواجه كروتوني ضيفه فيورنتينا الأحد، فيما يلتقي أودينيزي مع ضيفه أتالانتا، وتورينو مع كالياري، وسبال مع جنوى في نفس اليوم.