كارثة جديدة تواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 0 مشاهدة

كشفت الإدارة الاتحادية للدخول العامة في الأرجنتين أنها تقدمت بشكوى قضائية ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم متهمة إياه بالتهرب الضريبي.

واتهمت النيابة العامة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالامتناع عن توريد المبالغ المستقطعة من دخول أطراف أخرى والضرائب المستحقة على المكاسب المادية.

ومن المقرر أن يقوم القضاء الأرجنتيني بالتحقيق في احتمالية وجود جريمة تلاعب في مسألة الامتناع عن دفع المبالغ المستقطعة من دخول بعض العاملين لحساب الاتحاد الأرجنتيني.

ويخضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في الوقت الراهن لمراقبة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، الذي قام على ضوء المخالفات المالية والإدارية للاتحاد المذكور بتعيين لجنة لتصحيح الأوضاع لإدارة شؤونه.

وألزم القضاء الأرجنتيني قبل أيام قليلة الاتحاد الكروي في البلاد بالدعوة إلى الانتخابات لاختيار مجلس إدارته الجديد في 30 ديسمبر الجاري.