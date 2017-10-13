كارينيو: أحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم مع الشباب

بين الأوروغوياني كارينيو مدرب الشباب، أن الفوز سيكون المطلب الأساس من لقاء الأهلي، رغم التغييرات المتعددة في فريقه، موضحا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإظهار الشباب بالصورة المطلوبة.

من جانبه أكد لاعب الشباب محمد السالم جاهزية اللاعبين لمواجهة الأهلي مشدداً أنهم سيحرصون على تقديم مستوىً مميزاً يليق بسمعة الفريق، وعن الغيابات قال السالم “لدى الفريق بعض الغيابات، لكن الشباب فريق كبير ولن يتأثر، واللاعبين الموجودين قادرين على سد النقص”، فيما طالب السالم الجماهير الشبابية بالوقوف مع الفريق قائلاً “نتمنى وقفة صادقة من جميع محبي الشباب، وبإذن الله مع دعمهم سنخرج من المباراة بالنقاط الثلاث”.