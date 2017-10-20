كارينيو: الأخطاء التكتيكية سبب تعادل الشباب أمام الرائد

كارينيو: الأخطاء التكتيكية سبب تعادل الشباب أمام الرائد
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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كشف مدرب الشباب دانيال كارينيو الأسباب وراء تعادل فريقيهما، في المباراة التي جمعتهما، بالمرحلة السابعة لبطولة الدوري السعودي، الخميس.

وأرجع كارينيو، المدير الفني لفريق الشباب، تعادل فريقه 2/2 مع مضيفه الرائد، إلى الأخطاء التكتيكية التي ارتكبها اللاعبون في اللقاء.

وقال كارينيو، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “دخلنا بهدف السيطرة على اللقاء، وكان لنا ذلك بتسجيل هدفين، ثم أخطأنا في التكتيك، وفقدنا الاستحواذ على الكرة”.

 وتابع: “ظهر دفاعنا بشكل مميز في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تركنا مساحات للرائد ليسجل هدفيه”.
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نشرت فى : الأخبار المحلية، الشباب

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