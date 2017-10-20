كارينيو: الأخطاء التكتيكية سبب تعادل الشباب أمام الرائد

كشف مدرب الشباب دانيال كارينيو الأسباب وراء تعادل فريقيهما، في المباراة التي جمعتهما، بالمرحلة السابعة لبطولة الدوري السعودي، الخميس.

وأرجع كارينيو، المدير الفني لفريق الشباب، تعادل فريقه 2/2 مع مضيفه الرائد، إلى الأخطاء التكتيكية التي ارتكبها اللاعبون في اللقاء.

وقال كارينيو، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “دخلنا بهدف السيطرة على اللقاء، وكان لنا ذلك بتسجيل هدفين، ثم أخطأنا في التكتيك، وفقدنا الاستحواذ على الكرة”.

وتابع: “ظهر دفاعنا بشكل مميز في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تركنا مساحات للرائد ليسجل هدفيه”.