كارينيو يختار تشكيلة الشباب الأساسية لمواجهة الرائد

بمتابعة رئيس الشباب طلال آل الشيخ، أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب (دانيال كارينيو) مساء اليوم (الثلاثاء) الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على ملعب النادي الرديف، وذلك استعداداً للقاء الرائد يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

واستهل المدرب حصته التدرييية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة (غوانزاليس)، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي يرغب تطبيقها في اللقاء، ثم ألحقها بمناورة على كامل الملعب ركز من خلالها على رسم النهج التكتيكي للمباراة، فضلاً عن اختياره لقائمة التشكيل الأساسي التي ينوي أن يدخل بها اللقاء، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.