كارينيو يرسم خطة الشباب لـ قمة الأهلي

بحضور رئيس الشباب عبد الله القريني، أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول (دانيال كارينيو) مساء اليوم الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على إستاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك استعداداً للقاء فريق النادي الأهلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

واستهل المدرب تدريباته بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة (غوانزاليس) الذي أخضع اللاعبين لتطبيق تدريبات لياقية منوعة، بالإضافة إلى تمارين تقوية عضلات. عقب ذلك طبق اللاعبون عدد من التدريبات الفنية في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة على كامل الملعب طبق من خلالها النهج التكتيكي للقاء، فضلاً عن اختياره لقائمة التشكيل الأساس، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.