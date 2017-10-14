كارينيو يكشف أسباب خسارة الشباب بخماسية

قدم الأرجنتيني دانيال كارينيو، المدير الفني لفريق الشباب، التهنئة للأهلي، بعد الفوز الذي حققه على فريقه، بخمسة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بالرياض، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

واعترف كارينيو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بارتكابه خطأ في الشوط الثاني، عندما قام باستبدال اللاعب خالد كعبي، الذي كان الأكثر حركة ونشاطا في خط هجوم الشباب.

وأضاف كارينيو أنه سعى بين شوطي المباراة، إلى عمل تغيير، من أجل إيقاف طرفي الأهلي، منصور الحربي وسعيد المولد، ولذلك أخطأ في إخراج الكعبي، الذي كان يؤدي بشكل جيد.



واعتبر مدرب الشباب أن مستوى فريقه، في هذه المباراة، كان متذبذبا.