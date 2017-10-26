كاسياس يرد على شائعات رحيله عن بورتو البرتغالي

نفى حارس مرمى بورتو البرتغالي، الإسباني إيكر كاسياس، الشائعات التي تروجها الصحافة في الأيام الماضية، حول أسباب إجلاسه بديلاً في المباريات الأخيرة بالدوري والتشامبيونز ليغ.

ورداً على التقارير الإخبارية في البرتغال التي تؤكد أن “بورتو يريد بيع إيكر كاسياس للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف”، رد اللاعب بتغريدة عبر حسابه على تويتر: “يا للعجب! قالوا لكم هذا ولم يقولوه لي؟ مع من تحدثتم في بورتو؟”.

كما كذب الحارس الإسباني المخضرم والذي قضى 16 عاماً بين جدران ريال مدريد قبل الرحيل إلى البرتغال، ما تناقلته وسائل الإعلام عن أن “إجلاسه احتياطياً يعود إلى مشكلات مالية في بورتو، وأن نادي ‘التنانين’ سيبحث عن بيع كاسياس في سوق الانتقالات الشتوية لهذا السبب”.

وأبدى اللاعب صاحب الـ36 عاماً والذي يلعب مع بورتو للموسم الثالث، استيائه مما نشرته وسائل الإعلام المحلية في الأيام الماضية، داعياً إياها لعدم إصدار أخبار متناقضة.

ولم يشارك كاسياس في آخر ثلاث مباريات لفريقه بالدوري والكأس والتشامبيونز، الأمر الذي عزاه مدرب بورتو، سيرجيو كونسيشاو، إلى أنه “يعود لقرار فني”.

وقبل إجلاسه بديلاً، كان كاسياس هو الحارس صاحب أقل معدل في استقبال الأهداف بالدوري البرتغالي، وصاحب ثاني أفضل معدل في أوروبا، متأخراً بهدف وحيد عن مواطنه وحارس مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا.