كاسيميرو: الريال قدم واحدة من أجمل المباريات أمام إشبيلية

أكد لاعب وسط ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، عقب فوز فريقه 3-0 على إشبيلية في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، أن “الميرينغي” قدم واحدة من أفضل مباريات العام.

ورغم اعترافه بأن مباراة العودة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية تكون صعبة، وأنه “من المستحيل اعتبار التأهل مضموناً”، أبرز كاسيميرو اللحظة الجيدة التي يمر بها فريقه.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب المباراة: “أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة تعد واحدة من افضل المباريات في العام، نتطور بشكل واضح ولكن الموسم مازال طويلاً”.

وأخيراً أشار إلى أن ريال مدريد عليه “دائماً” أن يلعب جيداً وليس فقط في جزء من الموسم حتى يتمكن من حصد الألقاب.