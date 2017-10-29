كاسيميرو: كل الأمور مقلقة بـ ريال مدريد

كاسيميرو: كل الأمور مقلقة بـ ريال مدريد
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للكاتب :الجماهير - إفي    |    1 مشاهدة
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قال لاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي كاسيميرو، عقب الخسارة من جيرونا 1-2 في “الليغا” إن كل الأمور مقلقة، بعدما بات “الملكي” على بعد 8 نقاط من المتصدر برشلونة.

ولم يلجأ كاسيميرو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لأي عذر لتبرير الهزيمة، وهنأ لاعبي جيرونا على الفوز.

وقال اللاعب: “كل الأمور مقلقة.. نعرف الآن أننا بتنا بعيدين جداً عن برشلونة.. يجب التحلي بالهدوء.. نمر بلحظة معقدة، يجب أن نلعب بصورة أفضل ونجتهد بشكل أحسن”.

وأضاف كاسيميرو: “لم نلعب جيداً في الشوط الثاني، عانينا كثيراً واستغلوا المسألة، لم نلعب جيداً ولم نخلق فرصاً كثيرة، لا يجب البحث عن أعذار، سجلوا هدفين وهذه هي كرة القدم”.

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نشرت فى : الأخبار العالمية، ريال مدريد

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