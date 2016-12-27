كافاني وإبراهيموفيتش ضمن الفريق المثالي لـ2016

ضمت التشكيلة المثالية لفريق العام بالدوري الفرنسي لكرة القدم الصادرة عن صحيفة ليكيب الرياضية، عدداً من نجوم باريس سان جيرمان كالأوروغوياني إدينسون كافاني والبرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس.

وضمت التشكيلة أيضاً المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، المنتقل في يونيو (حزيران) الماضي، لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب الإيطالي ماركو فيراتي والإيفواري سيرج أورييه والفرنسي آدريان رابيو.

ومنح المحررون المكلفون بالتغطية الكروية لصحيفة وموقع ليكيب كافاني لقب قائد الفريق، بتسجيله 27 هدفاً في 33 مباراة، ممتدحين تطوره اللافت للنظر عقب رحيل “السلطان”.

واختير ستيفان روفير في مركز حراسة المرمى، من سانت إيتيان، بينما حظي موناكو بلاعبين: الجناح البرتغالي برناردو سيلفا والظهير الفرنسي غبريل سيديبي.

ويختتم التشكيلة المثالية للصحيفة الرياضية الفرنسية البارزة، الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي رحل في مايو (أيار) الماضي عن صفوف ستاد رين إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وبهذا الشكل يكرر إبراهيموفيتش وفيراتي وتياغو سيلفا الظهور في الفريق المثالي للصحيفة بعد عام 2015.