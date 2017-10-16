كافاني يقلب الطاولة ويستعد للرحيل عن سان جيرمان

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن الدولي الأورغوياني أدينسون ​كافاني​ نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي، يفكر في الرحيل عنم صفوف النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خلافة مع البرازيلي الشاب ​نيمار​.

وأوضح موقع DON BALON الإسباني، بحسب النشرة الرياضية، اليوم الإثنين، أن كافاني اختار الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

واختار كافاني الانتقال للسيتي بعد عرض لقطات له وهو يدخل في مشادة كلامية مع نيمار لتنفيذ إحدى ركلات الجزاء في مباراة النادي الباريسي وليون في الدوري الفرنسي.