كافاني يقود سان جيرمان للتعادل مع مارسيليا

أنقذ المهاجم الأوروغوياني، أدينسون كافاني، فريقه باريس سان جيرمان من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً في الوقت القاتل، قاد بها فريق العاصمة لتعادل بطعم الفوز 2-2 أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا، في قمة مباريات الجولة العاشرة للبطولة.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه موناكو، فيما رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس.

وبادر لاعب مارسيليا لويس غوستافو بالتسجيل لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل البرازيلي نيمار دا سيلفا لسان جيرمان في الدقيقة 33.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف فلوران توفين الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 78، قبل أن تزداد الأمور سوءً على سان جيرمان، الذي اضطر للعب بـ10 لاعبين عقب طرد نيمار في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتحدى سان جيرمان النقص العددي الذي عانى منه، بعدما أحرز كافاني هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة بارعة، ليحرز هدفه التاسع مع الفريق في المسابقة هذا الموسم.