كحيلان: ستعرفون كل شيء يخص النصر في وقته

قال الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن منع جلوس رؤوساء الأندية سيريحني كثيراً حتى لا يقال بأنني اتدخل في التشكيلة وثقتنا في هيئة الرياضة كبيرة وفي الأستاذ تركي آل الشيخ كبيرة .. لن نتحدث في أي مواضيع لم ينتهي التحقيق فيها و: لا أعلم هل سيكون هذا أخر موسم أم لا .. تبقى لي سنتين وسنحرص على تقديم كل مانستطيع.

وأضاف لن نطالب بأخذ حقنا في بطولات أنتهت قبل ثلاث سنوات .. ولن نتحدث في أي شيء في ظل عدم نهاية تحقيقات هيئة الرياضة والاتحاد السعودي وطلب المدرب عدد من الأجهزة ووفرتها إدارة الكرة فقط .. اما بالنسبة للإجازات فالمدرب يملك كل الصلاحيات.

وزاد : سنعمل على وضع حل للرخصة الآسيوية قريباً بإذن الله .. تركيزنا الان على مباراة التعاون كونها أول مباراة للمدرب و ستعرفون كل شيء يخص نادي النصر في وقته بإذن الله.