كريستيانو رونالدو مهدد بالإيقاف مرة أخرى

قالت تقارير صحافية إسبانية إن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهدد بالإيقاف لعدة مباريات، بعد اعتدائه على لاعب وسط جيرونا بيري بونز، في المباراة التي خسرها “الملكي” 1-2 خارج أرضه، أمس الأحد، في الجولة العاشرة من “الليغا”.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية إن أفضل لاعب في العالم قد يوقف من مباراتين إلى 3، لتكون العقوبة الثانية الموقعة عليه هذا الموسم، بعد إيقافه بداية الموسم بسبب دفعه حكم مباراة برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

أما صحيفة “سبورت” فانتقدت سلوك كريستيانو، مشيرة إلى اعتداءات سابقة قام بها عند عجزه عن تسجيل الأهداف، وتوقعت فرض عقوبة عليه من الاتحاد الإسباني.

وتكبد الريال خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، ليظل في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بفارق 8 نقاط كامله خلف غريمه التقليدي برشلونة، الذي يتربع حالياً على الصدارة.